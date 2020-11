Defesa Civil de Resende realiza exercício de emergência e segurança física nuclear

Matéria publicada em 21 de novembro de 2020, 13:54 horas

Resende- A Defesa Civil de Resende, junto com diversas instituições como o Exército Brasileiro, Polícia Rodoviária Federal e equipes da INB (Indústrias Nucleares do Brasil) participaram do simulado de cenários envolvendo incêndios, ataque cibernético e sobrevoo de drones, durante o exercício de emergência e segurança física nuclear. As atividades aconteceram entre os dias 17 e 19 de novembro.

No primeiro dia de atividades os profissionais receberam orientações sobre o exercício na AMAN (Academia Militar das Agulhas Negras).

Para que os representantes das instituições participassem do simulado, a Secretaria Municipal de Saúde realizou no dia 17 testes rápidos de Covid-19.

De acordo com Flávio Germano, diretor da Defesa Civil de Resende, a Defesa Civil, que faz parte do Copren (Comitê de Planejamento de Resposta a Situações de Emergência Nuclear em Resende) participou do simulado de mesa nas instalações da AMAN e interagiram por videoconferência com equipes da INB.

Segundo Flávio, estes exercícios de simulação buscam melhorar a resposta à possíveis situações de emergência nuclear em Resende, como também capacitar os funcionários.