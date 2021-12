Defesa Civil de Resende realiza simulado do Plano de Emergência

Matéria publicada em 20 de dezembro de 2021, 18:15 horas

O simulado será no Pátio Administrativo da Prefeitura

Resende – A Prefeitura de Resende, através da Defesa Civil, realizará nesta terça-feira, dia 21, um simulado do Plano de Emergência para situações de risco no Pátio Administrativo da gestão municipal. O simulado acontece às 17h e o acesso da população ao local será interrompido às 16h, a fim de que sejam atendidos e possam evacuar o local antes da simulação.

Segundo o diretor da Defesa Civil de Resende, Flávio Germano, o exercício é de grande importância para resguardar a integridade física dos funcionários em casos emergenciais. Durante a prática, uma série de procedimentos pré-estabelecidos para situações extremas será executada com o acompanhamento de profissionais capacitados, além de contar com o apoio dos próprios servidores de variados setores para contribuir com a ação.

Todos os funcionários que atuam no pátio administrativo serão mobilizados e conduzidos pelos fiscais para seguir o Plano de Emergência. A ação se inicia com o toque da sirene da Defesa Civil, em volume audível em todo o pátio, às 17h. Na sequência, todos serão organizados em fila para evacuar o local e sairão de forma coordenada até o ponto de encontro estabelecido no plano. Após a retirada de todos os funcionários, a simulação será encerrada.

– É importante que todos estejam atentos aos horários. A população poderá adentrar o pátio administrativo até as 16h e poderá concluir o atendimento, que se encerra no máximo às 17h. Ao toque da sirene, tentaremos ser didáticos para demonstrar o comportamento correto em situações emergenciais. Este procedimento correto é responsável por salvar vidas e faz total diferença em casos que gostaríamos que nunca acontecessem. Porém, é fundamental estarmos preparados. Contamos com a contribuição e agradecemos pela compreensão de todos – disse o diretor, Flávio Germano.

A realização do simulado está prevista na Lei federal nº 12608, de 10 de abril de 2021, de acordo com o Artigo 9º. O procedimento é acompanhado minuciosamente pela Defesa Civil de Resende.