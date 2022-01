Defesa civil de Valença mantém alerta devido as chuvas na região

Matéria publicada em 18 de janeiro de 2022, 15:11 horas

Valença- Devido às fortes chuvas na cidade e região, a Defesa Civil da Prefeitura de Valença está recomendando para toda a população ribeirinha, às margens dos rios e córregos, fiquem em alerta. A defesa civil aconselha que caso a pessoa esteja em uma área de risco, sujeita a alagamento, ao primeiro sinal de aumento do nível de água abrigue-se em locais altos e secos.

“Nesses casos, o mais importante é proteger a sua vida e a de seus familiares”, recomendou a defesa civil.

A defesa civil também alerta a população para que evite jogar lixo e entulhos em vias públicas, rios e córregos.

A orientação é ligar para 193, Corpo de Bombeiros ou Defesa Civil Municipal 2452-6158 e pedir ajuda.

De acordo com a prefeitura, com as últimas chuvas, o Rio das Flores, chegou a ficar fora da sua calha de curso, transbordando em alguns pontos, mas de acordo com informações da Defesa Civil de Valença, o nível vem caindo, mas é importante que moradores próximos fiquem em alerta.