Defesa Civil de Volta Redonda emite alerta para previsão de temporal nas próximas horas

Matéria publicada em 8 de dezembro de 2020, 20:11 horas

Volta Redonda– A Defesa Civil de Volta Redonda alerta que há previsão de temporal para a noite desta terça-feira, dia 08. De acordo com os dados divulgados pelo Cemaden-RJ (Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais), está prevista chuva forte para toda a região.

Toda a equipe da Defesa Civil está em estado de alerta, fazendo o monitoramento da situação para atender possíveis ocorrências. Um alerta via SMS está sendo enviado para a população.

Em caso de intercorrências, o morador deve deixar sua residência e entrar em contato com a Defesa Civil pelos telefones 199 ou 156. Para ter acesso aos alertas da Defesa Civil, a população deve se cadastrar enviando um SMS para o número 40199, apenas com o número do CEP de residência.