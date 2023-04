Defesa Civil de Volta Redonda prorroga Alerta de Verão - Diário do Vale

Matéria publicada em 4 de abril de 2023, 09:59 horas

Alteração ocorre em virtude das fortes chuvas que atingiram a cidade nos últimos meses e deixa secretarias e autarquias de sobreaviso

Volta Redonda – A Coordenadoria de Defesa Civil de Volta Redonda prorrogou até a próxima segunda-feira (10) o Alerta de Verão 2022/2023, em virtude das fortes chuvas que atingiram a cidade nos últimos meses. A área mais afetada foi a região do bairro Retiro.

Um balanço parcial divulgado pela Coordenadoria de Defesa Civil mostrou que houve um aumento de 100% no volume de chuva registrado este ano, em comparação com os anteriores, quando a média ficava em 1.000 milímetros – nível considerado alto, mas esperado para o período de alerta. Em 2022/2023 a precipitação chegou a 2.000 milímetros de chuva.

“Essa alteração ocorre em função das fortes chuvas. A partir da prorrogação do Alerta de Verão, as secretarias e autarquias do plano de contingenciamento ficam em alerta, durante 24 horas, para qualquer problema que requer uma rápida resposta. Com isso, Volta Redonda fica preparada para qualquer ocorrência de chuva”, destacou o coordenador municipal de Defesa Civil de Volta Redonda, Rubens Siqueira.

Após o encerramento do estado de alerta, a Defesa Civil vai priorizar as atividades que visam antecipar, prevenir e fiscalizar situações que apresentem riscos e áreas consideradas vulneráveis.

Volta Redonda foi reconhecida pela ONU (Organização das Nações Unidas) como uma cidade resiliente. Ser resiliente é ter capacidade de resposta imediata frente aos eventos de natureza hídrica, química, geológica e humana.