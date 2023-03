Defesa Civil de Volta Redonda realiza seminário de protocolos sobre período de alerta - Diário do Vale

Matéria publicada em 30 de março de 2023, 17:03 horas

Volta Redonda – A Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC) de Volta Redonda realizou nessa quinta-feira (30), um seminário interno voltado para os protocolos de atendimentos, com o objetivo de preparar os agentes que atuam com a proteção e defesa civil para o período de alerta de chuvas, que compreende os meses novembro a março. Durante o evento o coordenador da Defesa Civil de Volta Redonda, Rubens Siqueira, destacou que neste ano foi registrado o dobro de chuvas em relação ao ano passado.

“Durante o dia todo enfatizamos a importância do planejamento para desenvolver ações de antecipação, que busquem reduzir os efeitos ocasionados pelas fortes chuvas. Nosso objetivo é buscar, cada vez mais, alternativas para amenizar os transtornos ocorridos durante o período de alerta”, destacou o coordenador.

Rubens ressaltou que os agentes foram instruídos para as ações de prevenção, preparação e resposta com focos para o período de normalidade, entre os meses de abril até outubro. E para ações de fiscalizações e campanhas educativas, com palestras e debates, com ênfase para o próximo período de alerta (novembro a março).

José Rogério dos Santos, subcoordenador da Defesa Civil, destacou a importância da criação desse seminário, que contou com a participação dos 23 agentes. “Esse seminário conclui o período das águas (período de alerta). Resgatamos o que foi executado e já nos prepara para o novo ciclo. Muita gente acha que só trabalhamos nesse período da chuva, o que não é uma realidade. Esse treinamento mostrou esse resultado para eles, resgatando passo a passo do que foi feito e relembrando o que deu certo, e o que pode ser melhorado. Então é importantíssimo participar desse seminário”, disse Rogério.