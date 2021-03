Matéria publicada em 31 de março de 2021, 11:24 horas

Volta Redonda- A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec) de Volta Redonda informa que registrou dez ocorrências por conta da chuva ocorrida na noite desta terça-feira, dia 30. Foram dois destelhamentos de imóveis e oito quedas de árvores. Todos na região do bairro Vila Rica/Tiradentes.

De acordo com o coordenador da Compdec/VR, Rubens Geraldo de Siqueira, a chuva de 6mm, considerada moderada, foi potencializada por ventos de até 70 quilômetros por hora. “O local mais atingido foi a região dos bairros Vila Rica, Jardim Tiradentes e Jardim Esperança”, informou.

As duas casas destelhadas passaram por vistoria da Defesa Civil para identificação de problemas elétricos ou estruturais; quatro árvores caídas estão sendo retiradas pela equipe da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI); e as outras quatro quedas de árvores atingiram a rede elétrica e a concessionária de energia, a Light, já foi acionada. Para a realização do serviço, foram fechadas para o tráfego de veículos a Rua 850 e a Avenida 5.