Defesa Civil de Volta Redonda se prepara para período de ‘Alerta de Verão’

Matéria publicada em 31 de outubro de 2022, 16:47 horas

Do dia 1º de novembro a 31 de março toda a estrutura da prefeitura fica à disposição para ações necessárias no socorro emergencial da população

Volta Redonda – A Defesa Civil de Volta Redonda se prepara para o período de “Alerta de Verão 2022/2023”, que vai do dia 1º de novembro ao dia 31 de março, meses em que há o pico de chuvas e maior registro de atendimentos. O período é definido para as ações necessárias da Defesa Civil no socorro emergencial da população, podendo usar toda a estrutura administrativa e operacional da prefeitura – incluindo órgãos e secretarias municipais. A Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199.

O coordenador da Defesa Civil explicou como será a atuação do órgão durante a fase de alerta. “A partir do dia 1º de novembro, inicia-se o período de ‘Alerta de Verão’. Esse período é declarado pelo Poder Executivo Municipal, devido às chuvas extremas que ocorrem onde o sistema de Defesa Civil, composto pelas secretarias e autarquias, volta suas atenções de pronta resposta ao plano de chamadas para as ações de natureza hídrica, geológica e humana, em cumprimento ao Plano de Contingência do município. Ou seja, temos uma capacidade de resposta imediata a problemas como alagamentos, deslizamentos e desmoronamentos, que não escolhem hora para acontecer”, ressaltou Rubens.

Adoção de atos seguros durante período de chuvas

A Defesa Civil orienta toda a população de Volta Redonda sobre a adoção de atos seguros durante o período de chuvas. Alguns deles são: não ocupar ou jogar lixo em áreas de preservação próximas ao Rio Paraíba do Sul e córregos, ou próximo a encostas; não realizar escavações, aterros ou construções irregulares, sem acompanhamento de responsável técnico; evitar transitar ou trafegar no período de chuva forte ou em local alagado.

“Nunca procure abrigo debaixo de árvores. Observe qualquer alteração estrutural em sua residência. E lembre-se: precisando sair da sua residência por qualquer cenário de ameaça, desligue o gás de cozinha, a rede elétrica, pegue documentos, remédios e busque um local seguro. Acione a Defesa Civil, através do telefone 199”, orientou Rubens Siqueira.

Investimento em prevenção

A Prefeitura de Volta Redonda iniciou nos últimos meses um trabalho preventivo para minimizar os impactos dos períodos de fortes chuvas. Equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) estão promovendo a limpeza e desobstrução de córregos e bueiros da cidade, com o objetivo de dar vazão à água que passa por esses locais, evitando transbordamentos e enchentes. O Furban (Fundo Comunitário de Volta Redonda) e a Defesa Civil também vêm realizando obras de contenções, intervenções, orientação, tudo com planejamento para garantir a segurança da população.