Defesa Civil debate Plano de Emergência Municipal (PEM) em caso de acidente nas usinas de Angra

Matéria publicada em 6 de abril de 2023, 19:38 horas

Reunião com representantes das secretarias municipais discutiu a definição de ações em eventuais situações de emergência nuclear

Angra dos Reis – O secretário de Proteção e Defesa Civil, Fábio Júnior, reuniu-se nesta quinta-feira (6), com representantes de 13 secretarias municipais e autarquias para traçar um plano de emergência em caso de acidente em uma das unidades das usinas nucleares situadas em Angra dos Reis. Ficou acertado que as secretarias irão entregar seus planos complementares, que farão parte do Plano de Emergência Municipal. Também haverá a indicação de dois representantes de cada secretaria para participar do Sistema Municipal de Defesa Civil.

– É o início de uma série de reuniões que nós vamos ter com as secretarias justamente para alinhar as estratégias de cada secretaria dentro do Plano de Emergência Municipal (PEM) – disse o secretário Fábio Júnior.

Participaram da reunião representantes das secretarias de Saúde, Educação, Desenvolvimento Regional, Urbanização, Parques e Jardins, Segurança Pública, Infraestrutura e Obras, Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, Comunicação, Educação, Planejamento e Parcerias,Governo e Relações Institucionais, além da Procuradoria e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE).

A Defesa Civil de Angra fará um programa de treinamento, entre 12 de abril e 6 de julho, para que cada secretaria entenda seu papel e a importância de suas ações no Exercício Municipal de Emergência, previsto para ocorrer no dia 20 de julho.