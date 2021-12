Defesa Civil e Guarda Ambiental de Barra Mansa fiscalizam área de obra irregular

Matéria publicada em 23 de dezembro de 2021, 16:30 horas

Agentes constataram movimentação de terra e cortes de talude sem autorização do órgão municipal

Barra Mansa – Na manhã desta quinta-feira, dia 23, agentes da Defesa Civil de Barra Mansa, em ação conjunta com a Guarda Municipal Ambiental, realizaram a fiscalização de uma obra não autorizada em um loteamento na Rua Francisco de Melo, no bairro Vila Nova. Segundo denúncias, a ação estaria gerando transtornos aos imóveis próximos do local nos períodos de chuva.

– Quando chegamos ao local nós não conseguimos ter acesso, porém, constatamos que havia uma máquina fazendo movimentação de terra e um corte de talude sem autorização. A princípio o proprietário não apresentou nenhum tipo de documentação de licença para o serviço -, afirmou o coordenador da Defesa Civil do município, João Vitor da Silva Ramos, acrescentando que – foi realizado um boletim de ocorrência e um perito já está averiguando se houve crime ambiental e se aquela é uma área de proteção -.

De acordo com o secretário de Meio Ambiente, Vinicius Azevedo, as devidas providências legais já foram tomadas. – Todas as medidas já foram executadas. Já fizemos um boletim de ocorrência, a Guarda já apreendeu a retroescavadeira que estava fazendo o corte no local e também já conduzimos o operador para fazer as ações formais. Posteriormente o proprietário do terreno chegou à delegacia, assim como o dono do maquinário -, afirmou o secretário.

A Prefeitura orienta a população a acionar a Guarda Ambiental e a Defesa Civil pelos telefones (24) 2106-3408 e 199 caso flagrem situações semelhantes a essa.

Foto: Divulgação