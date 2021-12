Defesa Civil emite nota pedindo atenção por conta de aumento da vazão do rio Piraí

Matéria publicada em 18 de dezembro de 2021, 08:33 horas

Barra do Piraí – A Secretaria de Defesa Civil da Prefeitura de Barra do Piraí emitiu nota oficial, na noite desta sexta, 17, pedindo atenção à população por conta da possibilidade de elevação do rio Piraí.

Segundo comunicado da Light (concessionária que administra a distribuição elétrica na região), haverá, por volta das 4 horas da manhã de sábado, 18, um aumento nas vazões do rio Piraí, em consequência de chuvas na região à montante.

Segundo o secretário interino da pasta, Wlader Dantas, é solicitado que moradores da região ribeirinha permaneça em atenção e se dirija a locais seguros.