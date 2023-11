Defesa Civil e Corpo de Bombeiros coordenam simulado de desocupação em comunidades vulneráveis

Estado do Rio – Abrindo a Semana Estadual de Redução de Riscos de Desastres, o Governo do Estado do Rio de Janeiro realizou, por meio da Secretaria de Estado de Defesa Civil (Sedec-RJ) e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), um simulado de desocupação em comunidades vulneráveis, neste sábado (25.11).

Além da mobilização dos moradores de áreas de risco, o exercício testou o funcionamento de mais de 200 sirenes do Sistema Remoto de Alerta e Alarme instalado em todo o território fluminense.

– A preparação para as chuvas de Verão faz parte do calendário de ações do Plano de Contingências do Estado. O Governo investe em prevenção, a fim de evitar tragédias. Estamos prontos – afirmou o governador Cláudio Castro.

A atividade envolveu cerca de 30 mil pessoas, incluindo moradores, voluntários e agentes de órgãos estaduais e municipais.

– Os alertas são fundamentais para evitar desastres causados por chuvas intensas. Em comunidades vulneráveis, as Estações de Alerta e Alarme Sonoro (EAAS) desempenham papel crucial na segurança da população, antecipando as situações de risco e garantindo um tempo precioso para a evacuação rápida e eficiente das áreas afetadas – disse o secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do Corpo de Bombeiros RJ, coronel Leandro Monteiro.