Defesa Civil faz simulado com sirenes e evacuação no Marinas em Angra

Angra dos Reis – A Defesa Civil de Angra dos Reis realizou, nesta segunda-feira (5), o teste geral das sirenes de risco geológico em diversos pontos do município. A ação faz parte do calendário fixo da Defesa Civil, que promove os testes sempre no primeiro dia útil de cada mês, com o objetivo de garantir o pleno funcionamento do sistema de alerta e alarme utilizado em situações de emergência, como chuvas intensas e risco de deslizamentos.

Além do teste sonoro das sirenes, a Escola Municipal Frei Fernando Geurtse, no bairro Marinas, recebeu um simulado de evacuação, envolvendo alunos e funcionários. Durante o exercício, os estudantes aprenderam, na prática, como agir com segurança em cenários de risco extremo.

A ação desta segunda incluiu ainda o programa “Defesa Civil nos Bairros”, com uma tenda montada na subida da Rua Avelino Custódio (antigo posto de saúde) para prestar informações e esclarecimentos aos moradores da região. Os agentes da Defesa Civil ofereceram orientações sobre medidas de autoproteção e esclarecendo dúvidas sobre os procedimentos em caso de alerta. A tenda permanece montada até esta terça, 6 de maio, das 9h às 12h, para atendimentos e orientações aos moradores.