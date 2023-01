Defesa Civil interdita três casas no São Sebastião, em Barra Mansa - Diário do Vale

Matéria publicada em 7 de janeiro de 2023, 09:54 horas

Barra Mansa registrou duas ocorrências durante a madrugada; na Vila Independência, uma garagem foi atingida pela terra de um barranco que desabou

Barra Mansa – A Defesa Civil de Barra Mansa registrou duas ocorrências durante a madrugada deste sábado (7) por conta das chuvas que atingem o Sul do Estado. No bairro São Sebastião, engenheiros e técnicos do órgão interditaram três imóveis na Rua Francisco Carlos Meire, logo no início da manhã de hoje. As casas estão na beira de uma encosta e correm risco de desabar. Os moradores foram para casas de parentes.

O coordenador da Defesa Civil de Barra Mansa, engenheiro João Vitor Ramos, disse ao DIÁRIO DO VALE na manhã de hoje que, como a previsão é de chuva até a próxima 5ª-feira, dia 12, o corpo técnico do órgão decidiu pela prudência ao determinar a interdição. “O solo está muito molhado por conta das chuvas intensas. Existe risco de desmoronamento e decidimos interditar. Os moradores foram para casas de parentes e acionamos a Secretaria de Assistência Social e o Cras para prestar apoio às famílias”, explicou João Vitor.

Na Vila Independência, uma garagem foi atingida pela terra de um barranco que cedeu na Rua 8ª. O imóvel não precisou ser interditado por não oferecer risco aos moradores.