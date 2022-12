Defesa Civil mantém alerta máximo com nova previsão de chuva em Volta Redonda - Diário do Vale

Matéria publicada em 12 de dezembro de 2022, 11:41 horas

Temporal causou estragos por toda a cidade na tarde deste domingo; órgão reforça orientações para adoção de atos seguros

Volta Redonda – A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC) de Volta Redonda mantém alerta máximo por conta de nova previsão de chuva para a tarde desta segunda-feira (12), com ventos de até 14km/h. Segundo o órgão, está previsto volume de 25 mm de chuva.

Devido à previsão, a Defesa Civil de Volta Redonda reforça algumas orientações: evite trafegar pelas vias durante o período de chuva; em caso de chuva forte e tempestade, permaneça em local seguro e evite andar em vias alagadas. A Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199.

Balanço – No domingo, Volta Redonda registrou entre 15h e 23h um volume de 70mm de chuva, com rajadas de vento de até 70km/h. A Defesa Civil registrou 23 ocorrências referentes ao período, sem registros de desabrigados ou desalojados até o momento.

As equipes da prefeitura estão nas ruas fazendo o rescaldo do temporal e preparando obras emergenciais para o Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Bem-me-quer, no Santo Agostinho, que teve danos no telhado e nas redes elétrica e hidráulica. As aulas estão suspensas até os reparos serem concluídos.