Defesa Civil monitora situação em Itatiaia

Matéria publicada em 29 de julho de 2022, 19:14 horas

A Prefeitura de Itatiaia, por meio da Defesa Civil do município divulgou um balanço da chuva que atingiu o município nesta sexta-feira, dia 29. De acordo com a equipe foram registradas ocorrências em Penedo, sendo a maior parte referente a queda de galhos e também de fios e postes de energia elétrica.

Na Avenida Três Cachoeiras, na entrada da Fazendinha, dois postes caíram, além de também acontecer a queda de galhos na rede de energia. Os locais foram imediatamente isolados pela Defesa Civil que também fez o contato com a Concessionária de Energia Elétrica responsável pelo bairro.

A forte ventania que atingiu Penedo nesta tarde foi intensa também na entrada do bairro, próximo ao Portal de Informações Turísticas. O vento e a chuva forte comprometeram parte da estrutura do Festival Sesc de Inverno, que iniciaria na noite de hoje e por esse motivo a abertura do evento foi cancelada. Uma equipe organizadora avalia se vai ser possível manter a programação do fim de semana.

A Defesa Civil explica que em caso de emergências a população poderá acionar a equipe que fica localizada na Secretaria de Ordem Pública, junto a Rodoviária Municipal, localizada na Rua Wanderbilt Duarte de Barros, S/N, Centro.

O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h e o telefone de contato 199 e (24) 3352-1151. Aos sábados, domingos e feriados o órgão pode ser acionado 24 horas através do telefone da Guarda Civil Municipal 153 ou (24) 3352 6752.