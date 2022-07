Defesa Civil municipal representa Valença em workshop de integração em Volta Redonda

Matéria publicada em 29 de julho de 2022, 15:25 horas

Valença- No último dia 27 de julho a Defesa Civil de Valença participou da Workshop de Integração e Planejamento da REDEC SUL I, realizada nas dependências da Defesa Civil de Volta Redonda e que teve o objetivo de compartilhar boas práticas desenvolvidas pelos municípios da região, bem como propor um planejamento a nível regional.

Na ocasião, foi feita a abertura do Workshop pelo Ten-Cel Euler – Coordenador Regional de Defesa Civil Sul 1, o Diretor de Defesa Civil de Valença, Sr. Luiz Carlos, realizou uma palestra com o tema: “Plano de Contingências para barragens” contribuindo para o desenvolvimento dos municípios da região no tocante a esta temática. Tivemos também como palestrantes o Sr. Rubens (Volta Redonda) e Dickson(Pinheiral) ambos Coordenadores de Defesa Civil em suas cidades.

“O Prefeito Fernandinho Graça, comentou que a Defesa Civil Municipal recebe todo apoio da Prefeitura de Valença, através da Secretaria de Serviços Públicos, com a finalidade de promover ações preventivas, de socorro, assistenciais, reabilitadoras e reconstrutivas, destinadas a evitar desastres ou minimizar seus impactos para a população e a restabelecer a normalidade social. Tem o objetivo de reduzir os riscos e os danos sofridos pela população em caso de desastres”, finalizou o Prefeito.