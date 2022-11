Defesa Civil realiza simulação de acionamento de sirenes e evacuação no bairro Metalúrgico - Diário do Vale

Matéria publicada em 26 de novembro de 2022, 16:58 horas

Atividade teve o objetivo de preparar a população em caso de risco durante o período de chuvas

A Defesa Civil de Barra Mansa, a pedido do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil Estadual, realizou na manhã deste sábado, 26, uma simulação do acionamento das sirenes e a evacuação das famílias que se encontram em áreas de risco no bairro Metalúrgico, na região Leste. O teste durou cerca de uma hora e meia e teve a participação de mais de dez famílias da localidade, que colaboraram com os procedimentos necessários. A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos também participou do evento e orientou as famílias presentes em como proceder caso necessitem ser assistidas pela pasta. A ação teve o objetivo de preparar toda a cidade, principalmente as áreas de risco, para o período de chuvas que se aproxima com o final de ano. A testagem dos equipamentos é importante para que caso haja algum problema, ele seja detectado antes do período de chuvas para que a empresa responsável possa ser acionada para corrigir as falhas.

O coordenador da Defesa Civil do município, João Vitor da Silva Ramos, destacou o papel das famílias no sucesso da atividade. “Nós tivemos boa participação da comunidade, todos os acionamentos funcionaram em perfeito estado. Não tivemos nenhum problema técnico com nosso equipamento e nem com nenhum dos agentes envolvidos. Além disso, as rotas de fugas estão bem delimitadas. O evento realmente foi um grande sucesso”, disse. João Vitor Ramos ainda ressaltou que neste teste a população e as instituições puderam compreender os procedimentos para uma possível situação de risco. “Esses simulados acontecem anualmente e a população do Metalúrgico agora já sabe os procedimentos para uma possível evacuação da área de risco em uma situação de crise no período de chuvas. As sirenes são acionadas em caso de risco de desabamento e escorregamento de encostas”, explicou.

O vereador Deco acompanhou todo o procedimento e parabenizou os responsáveis pela iniciativa, já que a Região Leste é historicamente atingida pelas chuvas neste período. “É muito importante a manutenção destes equipamentos tendo em vista que a Região Leste, em período de chuva, sofre com fortes alagamentos e deslizamentos de terra. Com os equipamentos funcionando, a população não vai ser pega de surpresa e vai ter a oportunidade de saber caso haja risco e consigam, assim, se proteger”, disse.

Em caso de emergência ou demandas para a defesa civil, a população pode entrar em contato com o órgão através dos telefones 199 ou (24) 3028-9370.