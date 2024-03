Defesa de Daniel Alves paga fiança e ex-jogador deixará a prisão

Barcelona – Cinco dias após a Justiça espanhola conceder a liberdade provisória sob pagamento de € 1 milhão – aproximadamente R$ 5,4 milhões – para o ex-jogador brasileiro Daniel Alves, condenado há 4,5 anos em primeira instância por ter estuprado uma mulher em 2022, em Barcelona, a sua defesa fez nesta segunda-feira (25), o pagamento estipulado e o ex-atleta, poderá ser libertado nas próximas horas.

A informação é do jornal espanhol La Vanguardia.

Além do pagamento da fiança, a decisão da Justiça determina que o jogador não tenha passaportes (brasileiro e espanhol), não deixe o território espanhol e não se aproxime da vítima.

Alves está preso desde janeiro de 2023, no Complexo Prisional de Brians 2, em Barcelona.

Mundo do Futebol repudia crimes cometidos por Dani Alves e Robinho

O caso ganhou grande repercussão. Na última semana a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), emitiu uma nota de repúdio, assinada pelo presidente Ednaldo Rodrigues, na qual, se solidariza com as vítimas e classificou com nefastos os crimes cometidos por Alves e também pelo ex-atacante Robinho, que cometeu crime similar na Itália e desde o fim da última semana cumpre prisão no interior de São Paulo.

O treinador da Seleção Brasileira, atletas da seleção, outras personalidades do futebol e o Bahia, clube que revelou Dani Alves se manifestaram repudiando os crimes condenados pelos, ex-atletas. O Bahia inclusive lançou nas suas redes sociais, uma campanha contra a ‘cultura do estupro’.