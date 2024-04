Defesa de Temponi irá recorrer contra decisão da Justiça

Temponi foi condenado a 25 anos de prisão em regime fechado, segundo decisão proferida pelo juiz da 3ª Vara Especializada em Organização Criminosa do Tribunal de Justiça do Rio, Alexandre Abrahão Dias Teixeira, nesta segunda-feira (29). O caso é sobre um suposto pagamento de ‘rachadinha’ durante seu mandato. Outros dois assessores também foram condenados à prisão e a devolução de recursos aos cofres do município.

Volta Redonda – O advogado Márcio Delambert, que faz parte da banca de defesa do vereador Vander Temponi, afirmou em nota enviada ao DIÁRIO DO VALE que irá recorrer na Justiça contra a decisão.

