Defesa do Consumidor atua em várias frentes durante o Carnaval no Estado do Rio

Rio – A Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor estará presente no Carnaval, integrando as ações do programa Carnaval Seguro, em parceria com a Secretaria de Polícia Civil e o Procon Carioca, nos aeroportos e na rodoviária Novo Rio.

As operações têm o objetivo de proteger e orientar os turistas que chegam à capital fluminense e ficam vulneráveis a crimes, como cobrança abusiva de serviços e transporte irregular.

No âmbito do programa Educa Consumidor, equipes técnicas de fiscalização da Sedcon estarão presentes na Marquês de Sapucaí para garantir o cumprimento do Código de Defesa do Consumidor. Nesta quarta-feira (7), foram encontradas irregularidades no camarote MAR, como alimentos armazenados de forma inadequada e fora do prazo de validade. Foi lavrado auto de infração e os alimentos voluntariamente descartados.

“FALA CONSUMIDOR” NA FOLIA

Para garantir seus direitos, o canal de WhatsApp Fala Consumidor (21 99336-4848) estará em funcionamento durante todo o período de festas com atendimento em português e inglês. Haverá também plantão no Sambódromo, onde os consumidores poderão fazer suas denúncias e tirar dúvidas.