Volta Redonda – Após um fim de semana de muita emoção e bola na rede, foram definidos os finalistas da XIX Copa Diarinho de Futsal, nas categorias Sub-11, Sub-13, Sub-15 e Sub-17. No sábado foram disputados 16 jogos, nos ginásios dos bairros Vila Rica/Tiradentes e Retiro, nas Séries Prata e Ouro. Já no domingo aconteceram as disputas de terceiro e quarto lugares.

As partidas da Série Prata foram realizadas no ginásio do Retiro. No Sub-17, o primeiro time a se classificar foi o Açude, que bateu o Santa Cruz por 4 a 2 e garantiu a vaga. No outro confronto, o Santo Agostinho derrotou o NESEC por 5 a 3 e vai decidir o título contra o Açude.

A torcida presente ao ginásio do Retiro presenciou a goleada de 8 a 0 do NESEC sobre o EFU Jardim Belmonte. A vitória garantiu o time na final do Sub 15. Num jogo emocionante, Santa Cruz derrotou o Barça VR por 3 a 2. Com o resultado, o time fará a final com o NESEC.

Outra final definida foi no Sub-13. O Açude TA, que venceu o NESEC por 1 a 0, vai decidir o título com Três Poços T, que goleou o SMAS/Vila Americana por 6 a 0.

Fechando a rodada, no Sub 11, o Açude TA derrotou o SMAS/São Sebastião por 5 a 3. O time vai enfrentar na final o Instituto Dagaz, que goleou o Siderlândia C Lilly por 4 a 1.

SÉRIE OURO

Pela Série Ouro, no Sub-17, num jogo bastante disputado, na Vila Rica/Tiradentes, Atlético Porto Real e Gente Que Faz/Vassouras empataram em 1 a 1. Com o resultado, o Gente Que Faz garantiu a vaga na final e vai enfrentar o Futsal VR, que goleou o SE Real por 5 a 0.

No Sub 15, o Atlético Porto Real fez uma grande exibição em quadra e venceu o Futsal VR por 3 a 0, garantindo uma vaga na final. Na outra semifinal do Sub 15, Gente Que Faz/Vassouras empatou em 3 a 3 com o Rio Claro.

Na disputa de pênaltis, Rio Claro levou a melhor e vai disputar a final contra o Atlético Porto Real.

Pelo Sub-13, a final será entre Náutico e Sesi. O Náutico obteve a vaga num jogo tenso contra o Gente Que Faz/Vassouras, marcando o gol do 2 a 1 nos minutos finais. Já o Sesi teve melhor sorte, goleando o Pumas por 7 a 1.

No Sub-11, o título será disputado entre o Sesi, que venceu o São Luiz por 4 a 0, e o Barra Brava, que bateu o SE Real por 3 a 1.

Jogos das Finais – Série Prata

Sub 17 – Açude X Santo Agostinho

Sub 15 – NESEC X Santa Cruz

Sub 13 – Açude X Três Poços

Sub 11 – Açude X Instituto Dagaz

Jogos das Finais – Série Ouro

Sub 17 – Gente Que Faz/Vassouras X Futsal VR

Sub 15 – Atlético Porto Real X Rio Claro

Sub 13 – Náutico X Sesi

Sub 11 – Sesi X Barra Brava