Delegação brasileira de atletismo conquista duas vagas olímpicas no Troféu Brasil

Nacional – A delegação brasileira de atletismo nos Jogos Olímpicos 2024 será reforçada por mais dois atletas. Eduardo Rodrigues de Deus e Matheus Lima conseguiram índices e suas respectivas vagas olímpicas nesta sexta-feira (28), no Troféu Brasil. A competição é a última oportunidades de atletas brasileiros conquistarem a classificação para os Jogos de Paris. A vaga mais esperada será disputada neste sábado (29), com Thiago Braz no salto com vara.

Na prova dos 110 metros com barreiras, Eduardo Rodrigues de Deus cravou o índice olímpico de 13s27 na semifinal da competição. Já o velocista Matheus Lima correu abaixo dos 45s nos 400 metros rasos e também conquistou a vaga nesta tarde, em São Paulo.

O Troféu Brasil terminará neste domingo (30) e tem transmissão ao vivo no canal do Time Brasil, no Youtube. A delegação brasileira, que garantiu um total de 18 vagas no atletismo, ainda pode classificar mais atletas. A prova de Thiago Braz, campeão olímpico da prova em 2016 e medalhista de bronze, em 2020/2021, acontecerá às 9h05 deste sábado (29).