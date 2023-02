Delegacia da Jucerja será inaugurada em Pinheiral - Diário do Vale

Matéria publicada em 13 de fevereiro de 2023, 11:10 horas

Processo para abertura de novos CNPJ´s será facilitado

A cidade de Pinheiral vai receber uma unidade da Delegacia da JUCERJA-RJ (Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro). A prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico assinou, nesta última quinta-feira (9), o Termo de Cooperação Técnica que oficializa a inauguração.

A medida da Secretaria de Desenvolvimento Econômico vai facilitar o processo burocrático de abertura de novos CNPJ’s em Pinheiral. Até então, os contadores da cidade precisavam se dirigir às cidades vizinhas de Volta Redonda ou Barra do Piraí para realizar os serviços que agora serão oferecidos em Pinheiral.

“A Delegacia da JUCERJA é uma grande conquista da Secretaria de Desenvolvimento Econômico nesta gestão do Prefeito Ednardo Barbosa, porque ela vem para aprimorar os trabalhos e os esforços que nós estamos tendo no município para facilitar a abertura de novas empresas e novos empreendimentos na cidade. Anteriormente, os contadores precisavam se dirigir a Volta Redonda e Barra do Piraí para abrir um CNPJ para entregar as documentações e hoje passam a fazer isso em Pinheiral, o que torna o processo muito mais perto e muito mais prático. Nós esperamos até mesmo receber demandas de outras cidades próximas e de distritos de Barra do Piraí e Piraí, como Arrozal e Vargem Alegre. É uma conquista, é uma vitória, mais uma do governo Ednardo Barbosa, mais um resultado entregue à população, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico para melhorar a vida da nossa cidade”, declarou o Secretário de Desenvolvimento Econômico, Júlio Barbosa.

A Delegacia da JUCERJA irá funcionar anexa ao CAE (Centro de Atendimento Empresarial) na Rua Domingos Mariano, Centro. A previsão de inauguração do CAE e consequentemente da JUCERJA é para a primeira quinzena de março.

O CAE terá a funcionalidade de abrigar todos os serviços voltados aos empreendedores e empresários em um só local com a Delegacia da JUCERJA, REGIN (Registro Integrado), Sala do Empreendedor do SEBRAE, AgeRio e SINE (Sistema Nacional Emprego).

Além disso, irá ofertar à população de microempreendedores cursos e palestras em parceria com o SEBRAE e Cursos de qualificação profissional em parceria com o SENAI/FIRJAN.