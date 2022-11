Delegacia de Angra dos Reis tem novo delegado

Matéria publicada em 9 de novembro de 2022, 09:50 horas

Angra dos Reis – A Secretaria Estadual de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro transferiu o atual o delegado titular da 166ª DP (Angra dos Reis), Vilson de Almeida, para a 35ª DP (Mem de Sá), na capital fluminense. Ele será substituído pelo também delegado Jefferson Ferreira do Nascimento, que vem da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA), também no Rio.

Recentemente, também foram trocados delegados de Barra Mansa, Resende e Valença.