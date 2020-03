Delegacias de Homicídios vão contar com núcleo para investigar feminicídios

Matéria publicada em 9 de março de 2020, 20:26 horas

Rio de Janeiro – Desde esta segunda-feira (09), dia que completou cinco anos da Lei de Feminicídio, todas as três Delegacias de Homicídios da Secretaria de Estado de Polícia Civil passam a contar com um núcleo exclusivo para apuração deste tipo de crime. As unidades terão policiais capacitados e dedicados a esclarecem os casos de feminicídio.

A iniciativa do Departamento Geral de Homicídio e Proteção à Pessoa (DGHPP) tem como objetivo o combate à violência contra a mulher e, consecutivamente, as mortes com motivação do gênero.