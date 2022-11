Delegada de Paraíba do Sul instaura procedimento para apurar assassinato de jovem

Matéria publicada em 2 de novembro de 2022, 07:51 horas

Paraíba do Sul – A delegada titular da 107ª DP (Paraíba do Sul), Cláudia Nardy Abbud, instaurou um procedimento para investigar o assassinato de Diogo do Espírito Santo Florentino, de 23 anos. O crime foi na terça-feira (1) na Rua Isaura Barbosa, no bairro Liberdade.

Policiais militares, que estiveram no local do crime, foram informados por populares de que os tiros foram disparados por um dos dois homens encapuzados que estavam numa moto. Os agentes não encontraram cápsulas deflagradas onde ocorreu o tiroteio.

Apenas um perito do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE) encontrou um projétil de arma de fogo próximo a cabeça da vítima, que foi recolhido para análise. O assassinato foi registrado na 107ª, onde a delegada determinou que fosse registrado depoimentos de testemunhas.

Cláudia tenta localizar e prender os assassinos, assim como descobrir a motivação do homicídio. Ela aguarda os resultados dos laudos da polícia técnica e do Instituto Médico Legal (IML), que serão anexados no inquérito que foi aberto para investigar a morte de Diogo.