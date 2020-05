Delegada diz que registros na Deam VR reduziram pela metade durante quarentena

Matéria publicada em 9 de Maio de 2020, 15:59 horas

Volta Redonda – A delegada da Deam VR (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), Waleska dos Santos Garcez, disse com exclusividade ao DIÁRIO DO VALE neste sábado, dia 9, que os números de atendimentos na unidade diminuíram neste período de quarentena, devido à pandemia do novo coronavírus.

Quando assumiu a Deam em janeiro deste ano, Waleska Garcez disse que a unidade conta com o efetivo reduzido, com oito agentes, que se dividem no setor administrativo e nas ruas, cumprindo mandados de prisão. Em média, de seis a oito registros eram feitos antes da pandemia e, durante este período, os atendimentos foram reduzidos pela metade.

A delegada ressaltou que devido a quarentena e todas as medidas de segurança estabelecidas, houveram algumas mudanças nos atendimentos, mas informou que o serviço continua sendo prestado em tempo integral.

– Devido à pandemia, estamos restringindo os atendimentos por questões de segurança, tanto das pessoas que nos procuram, quanto de nossos agentes. Em todas as unidades, os atendimentos seguem funcionando 24h, mas com alguns cuidados. Crimes mais graves como: ameaça, lesão corporal, estupro, tentativa de feminicídio e feminicídio continuam sendo atendidos presencialmente. Neste período, posso dizer que os atendimentos foram reduzido em torno de 50% – explicou a delegada. Segundo Waleska Garcez, ocorrências que não estejam na lista citada, devem ser registradas através do portal da ‘Delegacia Legal’, pelo site: http://www.delegacialegal.rj.gov.br/fale.asp, seguindo o plano de enfrentamento ao Covid-19, implantado pela Polícia Civil do estado do Rio de Janeiro desde o dia 13 de março, onde outros casos que não envolvam violência contra a mulher, podem ser registrados através do link: https://dedic.pcivil.rj.gov.br. – Quem estiver solicitando outros serviços, pode acessar estes links e fazer um pré-registro do caso. Após esse registro, a gente entra em contato com a vítima, que comparece à delegacia para dar mais detalhes sobre a ocorrência. Em caso de pedido de medida protetiva, a vítima precisa estar presente na delegacia, porque esse tipo de solicitação não pode ser feita pela internet – explicou.