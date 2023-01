Delegado abre inquérito para apurar morte de suspeito na Vila Brasília - Diário do Vale

Matéria publicada em 10 de janeiro de 2023, 13:40 horas

Ele foi morto durante uma operação de agentes do 28° BPM; policial estava a paisana e câmeras registraram o momento do crime



Foto: Divulgação



Volta Redonda – O delegado da 93ª DP, Luiz Jorge Rodrigues, disse ao DIÁRIO DO VALE na manhã desta terça-feira (10), que já abriu inquérito para apurar a morte de um suspeito de tráfico na Travessa Veneza, no bairro Vila Brasília, em Volta Redonda. O homem foi morto no fim da tarde desta segunda-feira (9), durante uma operação da PM de Volta Redonda, que combatia o tráfico de drogas na região. No entanto, um vídeo que circula nas redes sociais e gravou o crime, gerou discussões nas redes sociais e revolta da comunidade.

A versão apresentada pela PM seria diferente do que aparece no vídeo. A gravação mostra três homens correndo pela rua, sendo que um deles portava uma arma. Dois rapazes conseguem subir, mas um deles fica escondido atras de um automóvel de cor branca. Ele tenta se abaixar, coloca a arma no chão e se rende. Neste momento, o vídeo mostra que o policial à paisana se aproxima e efetua disparos contra o rapaz que já estava desarmado e rendido. A vítima cai ao chão. O policial, que não teve a identidade revelada, pega o telefone e realiza uma ligação.

No entanto, a versão apresentada na ocorrência da Polícia Militar, na qual o DIÁRIO DO VALE teve acesso, mostra um outro fato. Os policiais afirmaram que teria um ocorrido uma troca de tiros, depois que os policiais chegaram ao local. Os PMs informaram que foram recebidos a tiros e que durante a reação o rapaz, de 26 anos, foi atingido e morreu no local. Um adolescente também foi baleado e um outro rapaz acabou preso.

A Corregedoria da Polícia Militar também abriu uma investigação para apurar a conduta do PM durante a operação.

O DIÁRIO DO VALE decidiu não postar o vídeo, pois as imagens são fortes e impactantes.