Delegado Antonio Furtado é homenageado na Câmara Municipal de Barra do Piraí

Matéria publicada em 12 de maio de 2023, 18:02 horas

Policial afirmou que o reconhecimento é resultado do trabalho em equipe

Barra do Piraí – O delegado titular da 88ª DP (Barra do Piraí), Antonio Furtado, recebeu duas importantes homenagens na Câmara Municipal de Barra do Piraí. Uma delas, a Comenda Dr. Luiz Gonzaga de Lima Costa, é concedida aos cidadãos que se destacaram na área da segurança pública, através de relevantes trabalhos, e foi entregue a Furtado na noite desta quinta-feira, dia 11, pelo vereador Pedro Fernando Alves, o “Pedrinho ADL”, durante sessão solene.

Já na última terça-feira, dia 09, o delegado também esteve na Casa Legislativa, desta vez para receber, ao lado de quatro agentes femininas lotadas na 88ª DP, Moções de Aplausos em razão das ações desenvolvidas pelo NIAM (Núcleo de Atendimento à Mulher), inaugurado em novembro de 2022 na unidade. A homenagem foi prestada pelo vereador Jeordane Perino.

Além de integrar as investigações, auxiliando na prisão dos agressores, Furtado explicou que o NIAM foi planejado para amparar as vítimas de violência de forma integral, explicando e defendendo seus direitos através do incentivo a denúncias e da criação de uma rede de apoio.

– Agradeço imensamente aos vereadores pelas homenagens. Acredito no resultado do trabalho em conjunto e em equipe. Em minha carreira, levo a lição de que não chegamos em lugar nenhum sozinhos, sem bons e dedicados profissionais ao nosso lado. O NIAM é uma importante ferramenta, que muito nos auxilia no combate à violência contra a mulher. As agentes que lá trabalham têm dedicação exemplar e os bons resultados já são reconhecidos. Com isso, podemos prestar um atendimento adequado às vítimas, oferecendo segurança e proteção – concluiu o delegado.