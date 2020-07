Delegado apura caso de corpo encontrado em apartamento no Condomínio Minha Casa Minha Vida, em Volta Redonda

Matéria publicada em 28 de julho de 2020, 16:03 horas

Volta Redonda – O delegado titular da 93ª DP (Volta Redonda), Victor Tuttman, solicitou que agentes do Instituto de Criminalista Carlos Éboli (ICCE), periciem o apartamento onde o corpo de um homem, identificado apenas como Gustavo, foi encontrado na manhã desta terça-feira, dia 28, em Volta Redonda.

O imóvel fica localizado no Condomínio Minha Casa Minha Vida, no Jardim Cidade do Aço, onde policiais civis e militares estiveram para registrar o fato.

Moradores disseram que o homem estava desaparecido desde sexta-feira, dia 24, quando afirmaram ter ouvido barulho de tiros.

Os PMs encontraram a porta do apartamento aberta e o corpo caído no chão, em estado de decomposição, sendo levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda.

Mesmo com testemunhas alegando terem ouvido barulhos de tiros, o delegado vai aguardar o resultado do exame de necropsia que determinará a causa da morte da vítima.