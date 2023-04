Delegado cobra maior participação popular no combate à criminalidade

Matéria publicada em 15 de abril de 2023, 08:03 horas

Autoridades reforçam importância de envolvimento popular na Segurança Pública; moradores podem e devem denunciar

Volta Redonda – Moradores do bairro Morada da Colina fizeram uma reunião com representantes das forças de Segurança Pública do município. Ao encontro compareceram representantes da Secretaria de Ordem Pública (Semop), do 28º Batalhão de Polícia Militar (BM) e da 93ª Delegacia de Polícia (DP). Mais de 60 moradores participaram da reunião.

Segundo o comandante do 28º BPM, Coronel Ronaldo Martins, é intuito da corporação estar mais perto das associações de moradores de toda a cidade, que conhecem os problemas dos bairros e ajudam a Polícia a buscar soluções.

Já o titular da 93ª DP, Jorge Luiz Rodrigues, destacou a importância da participação ativa da sociedade. “É preciso que a sociedade participe mais, ajudando as forças de segurança”, explicou, lembrando que a Polícia Civil, em Volta Redonda, conta com o serviço de denúncias ‘Teia Invisível’, através do número 197. Ele frisou também que há outros canais de comunicação, como o Disque Denúncia da Polícia Militar.

“Acreditamos que o sucesso da segurança pública está na participação social”, concordou o secretário de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa. “Por isso, não abrimos mão de, todas as vezes em que formos chamados, estarmos juntos para entender as demandas do bairro e da população como um todo, para que o policiamento seja cada vez mais eficaz em suas ações”, concluiu o policial.

A comunidade aconteceu nesta terça-feira (11), na Comunidade Sagrada Família, na Morada da Colina. Entre os presentes também estavam a presidente do Conselho Comunitário de Segurança, Rosane Soares, e o subsecretário da Semop, subtenente Amauri Pego.