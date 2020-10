Delegado confirma expansão de milícia de Ecko para a região da Costa Verde 

Matéria publicada em 17 de outubro de 2020, 07:24 horas

Angra dos Reis e Paraty – Os delegados dos municípios que foram a Costa Verde, entre eles, Marcelo Russo, titular da 167 (Paraty), estão em alerta após o anúncio da expansão territorial da milícia carioca de Wellington da Silva Braga, o Ecko, de 34 anos, para aquela região. Na entrevista coletiva, no Rio, o delegado Fábio Freitas Salvadoretti, da Core, confirmou essa migração da quadrilha, principalmente, para Angra dos Reis e localidades vizinhas. .

Durante a coletiva, foi repassado a jornalistas que para avançar pela Costa Verde, a milícia, segundo o delegado, contratou quadrilhas inteiras do tráfico da região. De acordo com os policiais, são grupos que deixaram de integrar a duas facções criminosas, e as trocaram pela milícia de Ecko, que é especialista na exploração de “negócios” como cobrança de taxas de segurança de moradores e comerciantes, exploração do transporte alternativo, controle sobre a venda de botijões de gás e comercialização de sinal pirata de TVs por assinatura. O fato gerou a criação, então, células paramilitares naquela região.

Salvadoretti disse que o objetivo da milícia é expandir território para Mangaratiba, Angra e outros municípios daquela região. “ Os milicianos querem tomar tudo e, para isso, contratou ex-traficantes”, disse o delegado.

Ecko, que comanda a milícia, com reduto na Zona Oeste do Rio, e que expandiu sua milícia para a Costa Verde, é um dos bandidos mais procurados do estado. O Disque-Denúncia (2253-1177) oferece uma recompensa de R$ 10 mil, para quem repassar informações que levem a captura do criminoso.