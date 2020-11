Delegado confirma tiroteio em cemitério de Volta Redonda

Matéria publicada em 9 de novembro de 2020, 17:22 horas

Volta Redonda – O delegado titular da 93ª DP (Volta Redonda), Edézio Ramos, enviou agora há pouco, uma equipe de policiais civis ao Cemitério do Retiro, onde bandidos entraram atirando durante um sepultamento. Em um vídeo que está circulando na redes sociais, aparece um homem baleado, e pessoas em pânico.

– A informação procede. Os policiais civis estão no local. Eu aguardo o retorno deles para saber o que ocorreu na verdade – disse Edézio.

O DIÁRIO DO VALE continua apurando a informação.

Segundo testemunhas, a vítima, quando foi baleada, estava no velório de Juan Pinheiro Marcello Orgal Ribeiro, de 28 anos, em uma das capelas mortuárias do Cemitério do Retiro.

Juan foi morto a tiros no domingo, dia 8, que foram disparados por ocupantes que estavam num carro. O crime foi na Rua Feres Nader, no bairro Boa Sorte.

Informações repassadas ao delegado dão conta de que o homem baleado hoje seria filho de um policial militar.