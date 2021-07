Matéria publicada em 25 de julho de 2021, 09:05 horas

Volta Redonda – O delegado titular da 93ª DP (Volta Redonda), Edézio Ramos, cumpriu neste sábado, dia 24, o mandado de prisão preventiva que estava pendente, após suspeito de homicídio se entregar à polícia. Ele responde criminalmente pelo envolvimento no assassinado de um técnico em manutenção, de 34 anos. O crime foi em dezembro do ano passado.

O policial já tinha cumprido outros dois mandados de prisão preventiva contra uma advogada – companheira do suspeito que se entregou, e ex-mulher da vítima -, e contra um suposto cúmplice. Os dois foram presos na quinta-feira, dia 22.

Edézio alegou que o técnico em manutenção foi vítima de emboscada, sendo chamado sob o pretexto de concertar uma máquina de lavar roupas. Segundo o policial, a advogada era separada da vítima há algum tempo, e que os dois brigavam muito pela guarda do filho.

Para o delegado, um dos motivos do crime, foi o ciúme que o atual companheiro sentia da vítima. O policial lembrou ainda que, a advogada recebeu um seguro de R$ 16 mil feito pelo técnico em manutenção em nome do filho do casal .