Delegado de Angra dos Reis manda periciar câmeras de segurança usadas pelo tráfico

Matéria publicada em 29 de junho de 2022, 10:21 horas

Angra dos Reis – O delegado titular da 166ª DP, Vilson de Almeida, mandou periciar as câmeras de segurança que foram instaladas em postes por traficantes, no Morro da Caixa D´agua, no Centro de Angra dos Reis. Os aparelhos foram apreendidos no dia anterior, por policiais civis após trocarem tiros com criminosos.

Não houve informações de feridos. Os criminosos fugiram para uma área de mata.

As câmeras serviam para registrar, por exemplo, a chagada de viaturas policiais na comunidade. Vilson disse que a ação vetou recursos do tráfico de drogas, elevando a segurança pública no local e compondo parte do plano estratégico de combate ao crime na cidade.

– As câmeras e seus componentes eletrônicos, que estavam instaladas em pontos estratégicos, serão submetidos à investigação técnica- disse Vilson, acrescentando que denúncias sobre atos criminosos poderão ser feitas por meio do whatsapp da 166ª DP: (24) 99935-1747.