Delegado de Barra Mansa prende cinco pessoas por extração ilegal de areia

Matéria publicada em 9 de junho de 2022, 11:42 horas

Barra Mansa – O delegado titular da 90ª DP (Barra Mansa), Michel Floroschk, comandou nesta quinta-feira (9), uma equipe de policiais civis que resultou na prisão de cinco pessoas suspeitas de extrair ilegalmente areia do Rio Paraíba do Sul. A investida policial foi no bairro Roberto Silveira, na região Central de Barra Mansa.

Além disso, o barco usado para extrair a areia, caminhão para o transporte do mineral, entre outras materiais ficaram apreendidos. Floroschk disse que os suspeitos não apresentaram a autorizações ambiental e de lavra para extrair a matéria-prima, que pertence à União.

Fato que, segundo o delegado, constitui crime contra o patrimônio, na modalidade de usurpação. Produzir bens ou explorar matéria-prima, pertencentes à União , sem autorização legal ou em desacordo com as obrigações impostas pelo título autorizado.

– Constitui crime, executar pesquisa, lavra ou extração de recursos minerais sem a competente autorização, permissão, concessão ou licença. O delito é inafiançável, e a pena é de detenção, de seis meses a um ano de prisão, mais multa – explicou Floroschk.

O delegado disse ainda que o responsável pela loja de material de construção, para quem a areia era vendida, poderá responder por crime de receptação, caso fique provado que ele sabia da atividade ilegal.