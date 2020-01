Delegado de Paraty diz que mãe já sabe da morte dos filhos

Matéria publicada em 28 de janeiro de 2020, 11:58 horas

Dara de Almeida Santos de Souza, de 25 anos, já foi ouvida pela Polícia Civil

Paraty – O delegado titular da 167ª DP, Marcelo Russo, confirmou ao Diário do Vale, nesta terça-feira, 28, que Dara de Almeida Santos de Souza, de 25 anos, já sabe da morte dos filhos. Dara era mãe de uma menina de 7 anos, outra de 4 anos e um menino de 5 anos, vítimas de um incêndio criminoso na manhã de sexta-feira (24), em Paraty. A mãe das criança, que também estava na casa no momento do incêndio, continua internada no Hospital Municipal de Paraty.

Segundo Marcelo Russo, Dara tomou conhecimento da morte dos filhos através da imprensa.

– A mãe das crianças já foi ouvida por policiais civis e descobriu tudo através da imprensa. Familiares informaram que ela só tomaria conhecimento do que aconteceu após receber alta da UTI, mas com a repercussão do assunto, ela acabou descobrindo antes – disse o delegado, que afirmou que a investigação segue sob segredo de Justiça.

A Justiça decretou, nesta segunda-feira, 27, a prisão preventiva do padrasto das crianças. Segundo o juiz Marco Aurélio Adania, há indícios suficientes de autoria do crime por parte do acusado a partir de depoimentos colhidos por policiais da 167ª DP (Paraty). O crime, segundo as investigações, foi motivado por ciúmes.