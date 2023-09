Delegado de Resende comemora um mês sem registro de homicídios

Resende – Em julho deste ano, Resende era considerada pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023 como o município com maior índice de homicídios violentos intecionais da região Sul Fluminense.

Os dados, é bom que se diga, são fornecidos ao Fórum Brasileiro de Segurança Pública por Secretarias Estaduais de Segurança Pública e/ou Defesa Social, e analisam o período entre os anos de 2020 e 2021.

Nesta segunda-feira (18), quase dois meses após a divulgação do Anuário, o delegado titular da 89ª Delegacia de Polícia (Resende), Michel Floroschk, disse que o município tem motivos para comemorar.

“Hoje faz exatamente 30 dias que Resende não apresenta qualquer ocorrência de homicídio doloso consumado. Estamos há um mês sem qualquer homicídio doloso consumado na cidade”, explicou o policial em vídeo. “Enquanto as outras cidades apresentam quatro ou seis ocorrências no final de semana, Resende conseguiu, no dia de hoje, completar um mês sem qualquer tipo de ocorrência envolvendo morte violenta consumada”, reforçou Floroschk, que atribui a queda no número de mortes ao “trabalho de inteligência, com a prisão de algumas lideranças de facções, bem como a segregação e diminuição do espaço para essas pessoas. Isso indica que o caminho está certo”, finalizou.