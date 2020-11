Delegado de Valença diz que caso de jovem baleada teve um desfecho trágico

Matéria publicada em 27 de novembro de 2020, 15:14 horas

Valença – O delegado titular da 91ª DP, Carlos César Santos, disse que o caso do sequestro de uma estudante, que foi mantida como refém dentro de um carro e baleada no rosto pelo namorado, um PM, no estacionamento de uma universidade em Valença, foi um caso inusitado na cidade e que teve um desfecho trágico.

O policial se pronunciou após o fim do sequestro na manhã desta sexta-feira, dia 27, que terminou com a prisão do policial e a mulher sendo levada para o Hospital Escola de Valença.

O delegado explicou que, além dele, a negociação com o sequestrador foi feita também por negociador da polícia do Rio de Janeiro, o subcomandante do Batalhão onde o PM é lotado e familiares dele. Mas, segundo César, mesmo fazendo de tudo para que ele se rendesse, o policial atirou na vítima.

César disse que a intenção é descobrir o motivo do crime.

A Fundação Educacional Dom André Arcoverde, onde a vítima é aluna de um curso de pós-graduação, divulgou em nota, revelando que o casal foi visto discutindo dentro do veículo do PM. Ainda de acordo com o comunicado, seguranças da faculdade tentaram intervir na discussão, mas se afastaram após notarem que o suspeito estava armado. Em seguida, eles chamaram a polícia no local.

A assessoria da Polícia Militar informou que policiais do 10ºBPM (Barra do Piraí) atuaram no local e agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) também foram deslocadas para Valença.