Delegado de Volta Redonda instaura procedimento para apurar ataque a ônibus da torcida do Olaria

Matéria publicada em 10 de junho de 2022, 09:59 horas

Volta Redonda – O delegado titular da 93ª DP (Volta Redonda), Luiz Jorge Rodrigues, instaurou um procedimento para apurar um ataque de supostos torcedores do Volta Redonda Futebol Clube (Voltaço), a torcedores do Olaria, que estavam dentro de um ônibus fretados por eles. A confusão foi na noite de quinta-feira (9), no entorno do Estádio Raulino de Oliveira (Estádio da Cidadania), no bairro Aterrado, em Volta Redonda.

O policial disse que uma viatura da Polícia Militar foi danificada pela ação de vândalos. Luiz Jorge disse que a ocorrência foi registrada como dano ao patrimônio público. Ele explicou que, por enquanto, vai ouvir os policiais militares que estavam no veículo.

O delegado também analisa vídeos gravados por populares. Imagens mostram a maioria das pessoas vestidas com camisas do Voltaço lanchando fogos de artifício e sinalizadores em direção ao ônibus.

Segundo testemunhas, o ataque foi em consequência a uma rivalidade antiga, desde 2010, entre integrantes das duas torcidas. O policial tenta identificar os agressores.

O vídeo mostra ainda apenas uma viatura da PM no local da briga e o motorista do ônibus tentando manobrar o veículo. O 28º Batalhão da PM ainda não se manifestou sobre o episódio.

O delegado disse que ninguém foi preso. Ele solicita que pessoas que presenciaram a confusão, compareçam à Delegacia de Volta Redonda para prestarem depoimentos.