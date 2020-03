Delegado identifica e indicia suspeitos de agredirem casal gay em Volta Redonda

Matéria publicada em 10 de março de 2020, 17:46 horas

Volta Redonda – Policiais civis de Volta Redonda identificaram na tarde desta terça-feira, dia 10, dois suspeitos de agredirem um casal gay, em um restaurante na Vila Santa Cecília. O caso ocorreu no fim de semana.

As identidades dos suspeitos, que foram reconhecidos, serão preservadas pela polícia. Os dois responderão pelos crimes de injúria qualificada e lesão corporal.

Durante o registro de ocorrência feito na delegacia, as vítimas disseram que são de Cabo Frio, região dos Lagos, e que estavam hospedadas na casa de uma amiga em Volta Redonda. Eles disseram ainda que se sentaram numa mesa que fica mais afastada, porque estavam fumando para não incomodar outros frequentadores do estabelecimento.

Mesmo, assim, dois homens, que estavam em outra mesa, se aproximaram e se queixaram do cheiro da fumaça. Em seguida, de acordo com o casal, os suspeitos passaram a agredi-los e fazer ofensas homofóbicas.

De acordo com o delegado titular da 93ª DP, Wellington Vieira, a informação sobre a identificação dos suspeitos chegou ao conhecimento da polícia através do Disque Denúncia da Polícia Civil, ‘Teia Invisível’. Wellington Vieira explicou que um dos suspeitos já foi ouvido e confessou a agressão, mas negou que a motivação da agressão tenha sido por homofobia. Os suspeitos, de acordo com o delegado, responderão por injúria qualificada e lesão corporal, em liberdade.

– Mais uma vez o Disque Denúncia ‘Teia Invisível’, que é anônimo, ajudou a gente a fechar mais um caso em Volta Redonda. Uma pessoa ligou para o Disque 197 e nos informou detalhes sobre o caso. A vítima diz que a motivação foi homofobia, já o suspeito diz que foi por conta de um cigarro. Agora vamos ouvir as testemunhas. Três pessoas serão ouvidas nesta quarta-feira, dia 11, às 10h. Inclusive uma bombeira, que socorreu as vítimas – explicou o delegado.