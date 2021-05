Matéria publicada em 11 de maio de 2021, 17:07 horas

Barra Mansa – O delegado titular da 90ª DP (Barra Mansa), Ronaldo Aparecido de Brito, indiciou nesta terça-feira (11), as seis pessoas presas durante a Operação Robgol, por tráfico de drogas. A investida foi em conjunto com o Ministério Público.

– Os mandados foram expedidos pela 1ª Vara Especializada no Crime Organizado, oriundos da operação denominada Robgol, que apura o fornecimento para a facção Terceiro Comando, em uma rota que liga o bairro de Senador Camará, no Rio, ao Sul Fluminense. Foi apurado que o traficante Robson Terturiano da Silva, o Robgol, seria o responsável por enviar drogas a Geovane dos Santos, o Vaninho, líder o tráfico de drogas no bairro Vale Verde, em Volta Redonda – disse o delegado.

Brito revelou ainda que a droga, após chegar na região, era distribuída para outras localidades dominadas pela facção Terceiro Comando.

Robgol e a companheira Andresa Rocha Souza da Cruz vêm sendo procurados há mais de dois anos pela polícia. O delegado titular da 90ª DP (Barra Mansa), Ronaldo Aparecido de Brito, juntamente com o delegado do CORE, Salvadoretti, prenderam no dia 5 de outubro de 2020, a Andresa, em Senador Camará, no Rio.

Ela já tinha sido presa no dia 30 de setembro de 2020, em Volta Redonda, em um carro com R$ 20 mil. Dinheiro que, segundo a polícia, seria proveniente da venda de drogas. Segundo o delegado, Andressa foi liberada no dia 4 de outubro do mesmo ano, e já tinha voltado a praticar crime.

Robgol conseguiu fugir de uma refinaria de drogas que foi descoberta e estourada pela Polícia Civil de Barra Mansa, no dia 25 de setembro também no ano passado, no bairro Laranjal, em Volta Redonda.

Na ocasião, outros supostos integrantes da quadrilha foram presos em flagrante.

No imóvel de luxo, no Laranjal, foram apreendidos 6 quilos de pasta base de cocaína. Robgol conseguiu fugir, pulando um muro de seis metros e lesionou um dos pés.

O delegado solicitou a contribuição da população de Barra Mansa, denunciando atos criminosos, por meio do telefone: 2253-1177.