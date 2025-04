Delegado João Valentim assume Subsecretaria de Controle de Divisas no RJ

Estado do Rio – O delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro, João Valentim, foi designado como Subsecretário Especial de Controle de Divisas, conforme publicação no Diário Oficial do Estado em 2 de abril. Ele sucede o coronel da Polícia Militar Eduardo Vaz Castelano na função. Antes da nomeação, Valentim comandava a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (DRACO) desde setembro de 2023.

Em sua nova posição, Valentim pretende manter o rigor das operações já em andamento, especialmente no combate a crimes fiscais nas fronteiras do estado. “Queremos dar continuidade à seriedade do trabalho realizado na Operação Foco. Vamos seguir atuando incansavelmente para coibir crimes fiscais, principalmente nas divisas do nosso estado. A população fluminense será uma grande aliada para a eficácia do nosso trabalho”, disse.

Graduado em Direito pela Universidade Cândido Mendes, Valentim iniciou sua trajetória na segurança pública no Espírito Santo, atuando na Divisão de Homicídios. No Rio de Janeiro, esteve à frente de diversas delegacias (106ª, 105ª, 41ª, 25ª e 12ª DP) e também exerceu a função de assistente na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).