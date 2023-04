Delegado ouve suspeito de omitir socorro a vítima de incêndio - Diário do Vale

Matéria publicada em 3 de abril de 2023, 18:56 horas

Acidente aconteceu no bairro Ponte Vermelha, em Barra do Piraí; adolescente segue internada em estado grave

Barra do Piraí – A equipe da 88ª DP (Barra do Piraí), coordenada pelo delegado titular Antonio Furtado, identificou um idoso de 74 anos como suspeito de ter omitido socorro a uma adolescente de 17 anos, durante um incêndio na tarde do último sábado (1º), em uma kitnet, na Rua Edgar Fernandes, no bairro Ponte Vermelha, em Barra do Piraí. A jovem está entubada na Santa Casa de Misericórdia da cidade com queimaduras de segundo grau. O estado de saúde dela é grave.

Antes de ser entubada, a adolescente teria contado que a explosão ocorreu enquanto ela tentava acender um fogareiro para cozinhar. O suspeito de se omitir em socorro à vítima foi ouvido pela polícia. Segundo o delegado Antônio Furtado, o idoso relatou que a jovem é filha de uma ex-namorada dele e que havia entrado no imóvel quando ele saía. O homem disse ainda que ela teria o costume de entrar na casa por um buraco, sem a autorização dele, em busca de alimentos.

Questionado pelo delegado se esteve acompanhando o trabalho dos bombeiros no dia do acidente, o idoso negou; contrariando a versão dada por vizinhos que disseram que ele estava dentro de um veículo próximo à kitnet. Ao ser notado, ele teria ido embora do local.

Furtado contou que o idoso tem diversas anotações criminais, por lesão corporal e ameaça. Ele foi encontrado por policiais da Operação Segurança Presente em uma praça de Ipiabas. Desde o incêndio, ele não retornou ao imóvel, apontaram as investigações.

Vizinhos contaram à polícia que era comum o suspeito receber a visita de mulheres mais jovens em casa, fato que foi confirmado por ele ao delegado.

Em depoimento, o pai da vítima relatou que a adolescente é uma menina tranquila e que segue uma rotina de estudos, acrescentando que não havia percebido nenhuma atitude atípica no comportamento dela, exceto o fato de que, aos fins de semana, sempre pedia para dormir na casa de uma amiga.

– Diante deste caso, fica um alerta para os pais e mães de crianças e adolescentes. É necessário redobrar o cuidado e sempre checar as informações fornecidas pelos filhos. Não podemos confiar cegamente no que eles dizem, pois podem estar sendo influenciados, coagidos ou até ameaçados. É importante estabelecer um diálogo franco com os filhos e uma relação de amizade, para que seja possível acompanhá-los de perto. Continuaremos a investigação e os próximos passos são ouvir testemunhas e analisar o laudo da perícia. Não descartamos nenhuma hipótese – frisou o delegado.

Uma vez comprovado o envolvimento do idoso, o delegado adiantou que ele pode responder pelos crimes de incêndio e omissão de socorro, que juntos, somam mais de 10 anos de prisão. Furtado também pediu a colaboração da população através de denúncias que ajudem a elucidar o caso. O delegado esclareceu que o anonimato é garantido e que as informações podem ser fornecidas pelo WhatsApp da delegacia (24) 24454342.