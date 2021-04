Demanda por aulas particulares é maior no período de alfabetização

Matéria publicada em 22 de abril de 2021, 19:34 horas

Pais buscam ajuda de profissionais para crianças de seis a oito anos que estão na fase de aprender a ler e escrever

Volta Redonda e Barra Mansa – Optar pela contratação de aulas particulares neste segundo ano letivo em meio a pandemia, vem sendo a alternativa encontrada por pais de crianças em fase de alfabetização para que no futuro não tenham o aprendizado prejudicado. Com isso, as professoras que atuam na área de Pedagogia estão vendo a cada dia aumentar suas demandas para atender estudantes de anos iniciais, cujas idades variam entre seis e nove anos.

É o caso da professora de Barra Mansa, Maria Alice Cianne, que hoje atende doze alunos, sendo a maioria deles buscando reforço para se alfabetizarem. “A procura maior pelas aulas particulares neste ano, sem dúvidas, está concentrada na alfabetização. Essa preocupação dos pais é notória e, prova disso, é que 60% dos meus alunos estão nessa fase, indo do primeiro ao terceiro ano”, disse a professora, que dá aulas presenciais e individuais seguindo todos os protocolos de prevenção ao Covid-19.

Segundo a professora, existe uma dificuldade ainda maior para os alunos dessa fase, aprenderem através de aulas online ou por meio de plataformas e apostilas, uma vez que a presença do professor faz toda a diferença nesse período da vida das crianças.

“É uma missão quase impossível as crianças se alfabetizarem de modo online. Nessa fase eles precisam ter o estímulo, o carinho, o cuidado e a atenção do professor, que é o profissional que possui toda a didática voltada para esse objetivo. Está sendo um grande desafio para as crianças. Esse é um dos fatores que está fazendo com que os pais busquem ajuda para os filhos com as aulas particulares”, completou Maria Alice.

Horários esgotados

Em Volta Redonda, a professora Luciana Costa também aplica aulas particulares para os anos iniciais e, neste ano, com a maior procura por alunos em fase de alfabetização, todos os seus horários disponíveis já foram preenchidos, com um total de 12 crianças sendo acompanhadas individualmente.

De acordo com ela, no ano passado muitos pais já haviam demonstrado interesse nas aulas, no entanto, por questões financeiras e até mesmo por não saberem como ficaria a situação das crianças na escola, muitos deixaram de matricular.

“Agora, em 2021, a situação é diferente e muitos pais não querem que seus filhos percam mais tempo e sejam prejudicados nessa fase tão importante, que é a alfabetização. Crianças que deveriam ter começado a ler a escrever no ano passado não conseguiram e esse é um dos fatores que está refletindo na procura por aulas particulares, já que na escola pública, por exemplo, eles não tiveram acompanhamento nenhum em 2020”, explicou a professora.

Resultado positivo

A autônoma Larissa Santos, de 26 anos, optou neste ano em contratar uma professora particular para o filho, de oito anos, que está cursando o terceiro ano do Ensino Fundamental. A decisão, conforme ressalta, foi porque no ano passado o aluno, segundo ela, não alcançou o rendimento esperado para sua idade.

“Ele estava no segundo ano e era o período em que ele ia começar a desenvolver mais, escrever com letras cursivas, fazer continhas e aí veio a pandemia e atrapalhou tudo. Agora, no terceiro ano, coloquei na aula particular porque vi que estava precisando e já notei a diferença, já dá para ver que o resultado está sendo positivo. A escrita melhorou muito, a leitura também e ele até está com mais autonomia para fazer os deveres, inclusive as continhas de matemática”, afirmou Larissa.