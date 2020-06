Demissão de Decotelli deve ser anunciada ainda hoje

Matéria publicada em 30 de junho de 2020, 16:07 horas

Brasília

O dia em que o Planalto tinha marcado para a cerimônia de posse do nome ministro da educação, deve ser o anuncio de sua demissão. A cerimônia estava marcada para esta terça-feira, 30, às 16 horas, mas segundo o jornal O Estado de S. Paulo apurou, o Planalto avisou ontem que ela não ocorreria. Depois das denúncias sobre seu doutorado, mestrado e o mais recente a negação da Fundação Getúlio Vargas (FGV) de que ele tenha sido professor titular da instituição. Ao que tudo indica, essa foi a gota d’água para a permanência do economista no comando da pasta.

Os desdobramentos do que vai ocorrer no ministério da educação ainda são aguardadas nessa tarde.