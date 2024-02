Dengue dispara na região, com mais de 2,2 mil casos

Sul Fluminense – A Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ) divulgou nesta quinta-feira (15) um boletim com os índices de dengue em todo o estado do Rio. De acordo com o levantamento feito pelo Centro de Inteligência em Saúde (CIS-RJ), a região Sul Fluminense já tem 2.252 casos registrados em janeiro. Nesta primeira quinzena de fevereiro, foram 81 novas notificações da doença. Para se ter uma ideia do avanço da dengue na região, em dezembro de 2023 foram registrados 43 casos – uma diferença de 88,3% em comparação a fevereiro deste ano.

Segundo o CIS-RJ, Três Rios tem 696 casos prováveis e taxa de incidência de 880 por 100 mil/hab. Volta Redonda registrou 1.403 casos e a taxa está em 536 por 100 mil/hab. Vassouras tem 143 casos e taxa em torno 420 por 100 mil/habitantes. Já em Piraí foram registrados 501 casos prováveis e a taxa de incidência está em cerca de 1.823 por 100 mil habitantes. O mesmo ocorre em Comendador Levy Gasparian, que tem 126 casos e taxa de incidência da doença em torno de 1.400 por 100 mil /hab. Engenheiro Paulo de Frontin contabiliza 151 casos e a incidência está em aproximadamente 1.200 por 100 mil /hab.

“Os números absolutos não chamam tanta atenção quanto os registrados em cidades da região metropolitana, por exemplo, mas quando comparamos a quantidade de casos com o tamanho da população, o resultado nessas cidades é preocupante. Por isso estamos concentrando esforços nesses municípios”, explicou a secretária de Estado de Saúde, Claudia Mello.

Diante dos números, o Governo do Estado decidiu entregar mais conjuntos de equipamentos e insumos a cinco municípios com altos índices de dengue no estado. O material será usado para a montagem de centros de hidratação para pacientes com suspeita da doença em Piraí, Comendador Levy Gasparian, Engenheiro Paulo de Frontin, Vassouras e Volta Redonda. Com isso, chegará a oito o número de cidades com polos de hidratação instalados com os kits fornecidos pelo Governo do Estado. Em janeiro, Itatiaia, Resende e Três Rios foram os primeiros municípios a receber o material.

Além dos centros de hidratação, a Secretaria de Saúde enviou soro de hidratação para Angra dos Reis, segunda cidade do estado a decretar epidemia de dengue, e poltronas para a sala de hidratação de Areal. Nos próximos dias técnicos da SES-RJ visitarão Porto Real e Quatis, que também solicitaram apoio.

No estado, segundo a SES-RJ, até o dia 15 de fevereiro deste ano foram registrados 41. 252 casos prováveis de dengue e quatro óbitos confirmados. O número já se aproxima do total de casos registrados em todo o ano de 2023, que foi de 51.526 casos prováveis e 32 óbitos.

Outras medidas

A Secretaria também determinou que os hospitais de emergência estaduais possam reverter leitos para atendimento específico da dengue, caso necessário. Nove hospitais já possuem 160 leitos que podem ser convertidos em leitos de dengue, assim como na Covid-19.

Ainda de acordo com o governo estadual, a SES-RJ vem monitorando desde o ano passado o aumento atípico dos casos de dengue, com análises do Centro de Inteligência em Saúde (CIS) e se preparando para um possível aumento de demanda em UPAs e emergências. Um boletim é emitido duas vezes por semana com os novos números da doença no estado.

Um novo fluxo de atendimento dedicado a pacientes com suspeita de dengue foi montado para que a hidratação possa ser iniciada com agilidade, a partir da chegada de pacientes com suspeita da doença nos hospitais.

Especialista de Volta Redonda orienta sobre como identificar sinais de alarme da doença

Os casos de dengue em Volta Redonda estão aumentando e, além do impacto na rede pública, também tem repercutido nas unidades particulares de saúde. A médica Camila Emerick, coordenadora do Pronto Atendimento Hospital Unimed Volta Redonda, revela que o tempo de espera no Pronto Atendimento Belvedere está elevado, justamente por conta do aumento dos casos de dengue no município. “Orientamos aos pacientes com sintomas iniciais que procurem atendimento médico pela Consulta Online (WhatsApp 24 99255-7556) ou presencialmente no Pronto Atendimento do bairro Retiro. Em caso de sintomas de alarme, o recomendado é que procure o Pronto Atendimento Belvedere”, disse.

Para saber o momento certo de buscar auxílio médico, é preciso estar atento aos sintomas de alarme. Dra. Camila Emerick elenca os principais:

Dor abdominal intensa e continua;

• Vômitos persistentes;

• Hipotensão postural (pressão baixa);}

• Sonolência e/ou irritabilidade;

• Sangramentos na gengiva, no nariz, nos vômitos e nas fezes (fezes escuras, cor de borra de café);

• Diminuição do volume da urina;

• Redução brusca da temperatura corporal;

• Desconforto respiratório.

Quais são os sintomas da dengue?

A primeira manifestação da dengue é a febre alta, de início abrupto, que geralmente dura de dois a sete dias, acompanhada de dor de cabeça, dores no corpo e nas articulações, além de prostração, fraqueza, dor atrás dos olhos e manchas vermelhas na pele. Outros quadros virais são acompanhados de sintomas mais específicos, como a gripe, acompanhada de sintomas respiratórios (tosse, coriza, dor de garganta). A dengue hemorrágica evolui com sangramento (gengival, nasal ou até órgãos internos).

Quais os riscos da automedicação em casos de sintomas?

A automedicação pode contribuir para que o paciente tenha um tratamento inadequado com uso de medicações contraindicadas, principalmente, por desconhecer os sintomas de alerta. Vale ressaltar que, no tratamento de pacientes com dengue não deve ser usado aspirina, anti-inflamatório como ibuprofeno, nimesulida e corticoide.

Como é feito o tratamento da dengue?

O tratamento é baseado no diagnóstico precoce, condução médica do caso, hidratação vigorosa e repouso.