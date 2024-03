Dengue: Drable confere tenda de atendimento 24h na Upa

Barra Mansa – Na tarde desta quarta-feira (13), o prefeito Rodrigo Drable esteve na Upa Centro para conferir o funcionamento da tenda de hidratação 24h, que é destinada ao atendimento de pacientes infectados ou com suspeita de dengue. A iniciativa tem o objetivo de melhorar o acolhimento e diminuir o tempo de espera, oferecendo um ambiente climatizado com leitos e cadeiras. Durante a visita, Drable foi acompanhado pelos secretários de Saúde, Sérgio Gomes, e de Governo, Luiz Furlani, pelo coordenador da Upa, Waltinho da Ambulância, e pelo presidente da Câmara Municipal, Paulo Sandro Soares.

Drable ressaltou que a estrutura foi instalada principalmente por conta do expressivo aumento de casos de dengue em todo o país, o que tem causado uma sobrecarga na estrutura de saúde.

“Em Barra Mansa não tem sido diferente, não só na rede pública como também na privada. Aqui na Upa eu determinei ao nosso secretário de Saúde que fosse feita a contratação de uma estrutura para fazer a expansão do serviço. O espaço conta com médicos e profissionais de enfermagem para otimizar o atendimento. Hoje em cada turno da Upa nós temos sete médicos, sendo quatro clínicos e três pediatras, o que permite que atendamos de uma forma mais dinâmica as crianças e os adultos.” – afirmou o prefeito, que frisou também a necessidade de cada morador cuidar de seu quintal para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença.

O secretário de Saúde, Sérgio Gomes, pontuou que a tenda agiliza os atendimentos, já que todos os pacientes com sintomas são encaminhados diretamente a ela. “Com isso, nós abrimos espaço na Upa para atendimentos de outras comorbidades. Essa medida também oferece mais qualidade ao paciente, uma vez que com a hidratação precoce nós conseguimos diminuir os casos graves e a possibilidade da evolução para óbito” – explicou Sérgio.

Além da qualidade nos atendimentos, a nova estrutura também vai contribuir para a melhoria no acompanhamento dos dados. “Com o atendimento exclusivo na tenda e nas unidades sentinelas, instaladas nos bairros Boa Vista II, Vista Alegre e Ano Bom, nós conseguimos monitorar as informações e assim acompanhar a situação epidemiológica no município”, concluiu.

Unidades sentinelas

Desde o final de fevereiro, o reforço no serviço oferecido aos pacientes infectados ou com suspeita de dengue está sendo realizado em unidades sentinelas, que estão instaladas na Clínica da Família, no bairro Vista Alegre, na USF Ano Bom e na USF Julio Caruso, no bairro Boa Vista III. Elas estão funcionando entre 07h e 19 horas para atendimento exclusivo a pessoas com a infecção viral transmitida pelo mosquito Aedes aegypti.

Advertisement

A Secretaria de Saúde destaca que as gestantes devem buscar atendimento no Hospital da Mulher, no Ano Bom, enquanto as crianças precisam ser levadas à UPA.

Foto: Chicos de Assis