Dengue: Sul Fluminense registra metade dos óbitos computados em todo o estado do Rio

Sul Fluminense – A Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ) divulgou na noite desta sexta-feira (8) os novos números da dengue no estado. Ao todo, são 26 mortes – quatro delas registradas no Sul Fluminense, sendo três e Volta Redonda e mais um em Resende. Barra do Piraí, Resende, Itatiaia, Angra dos Reis, Mangaratiba e Paraty somam, até o momento, 13 mortes.

“É importante esclarecer que os dados primeiro devem ser inseridos pelos municípios no Sistema de Informação e Agravos de Notificações (Sinan), do Ministério da Saúde, cuja base de dados é utilizada pela SES-RJ para atualização dos painéis informativos”, pontua Claudia Mello, secretária estadual de Saúde.

Também nesta sexta-feira (8), a SES-RJ emitiu uma nota técnica para orientar os 92 municípios fluminenses sobre o fluxo de confirmação e divulgação de óbitos por dengue para agilizar o processamento dos dados represados. A partir das novas medidas, 11 óbitos ocorridos ao longo deste ano (10 semanas epidemiológicas) foram confirmados e atualizados no painel do Centro de Inteligência em Saúde da SES-RJ, totalizando 26 em todo estado.

Para analisar os óbitos a SES-RJ leva em consideração a data da ocorrência, e não a data de divulgação. Essa é uma recomendação que foi feita durante toda a pandemia da Covid-19 e muda o entendimento da curva epidemiológica. Essas mortes não aconteceram todas ao mesmo tempo. Elas estão distribuídas dentro de 10 semanas, desde o início do ano.

Até esta sexta-feira (8), o Estado do Rio de Janeiro registra o total de 26 óbitos por dengue, sendo:

Rio de Janeiro – 4

Magé – 1

Volta Redonda – 4

Cabo Frio – 1

Resende – 4

Duque de Caxias – 1

Rio das Ostras – 2

Petrópolis – 1

Macaé – 1

Mangaratiba – 1

Três Rios – 1Cachoeiras de Macacu – 1

Os onze óbitos confirmados pela Comissão da SES-RJ nesta sexta (8) foram em:

Rio de Janeiro – 2

Magé – 1

Volta Redonda – 3

Cabo Frio – 1

Resende – 1

Duque de Caxias – 1

Rio das Ostras – 1

Macaé – 1

Nota da Redação: O óbito divulgado pela prefeitura de Barra do Piraí nesta quinta-feira (7) ainda não foi confirmado pela Secretaria Estadual de Saúde e, por isso, não consta no ‘Painel Arboviroses’, que utiliza dados do Sistema de Informação e Agravos de Notificações, do Ministério da Saúde.